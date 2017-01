Saint-Valentin tour au Just 4 U avec Daara J Family

Février, c’est le mois des amoureux et qui dit amour, dit Saint-Valentin ! Daara J Family vous offre un avant-goût de ces fêtes, le samedi 11 février à partir de 22h au Just 4 U.

Daara J Family est l’un des groupes de rap les plus connus au Sénégal. Composé de deux artistes au talent exceptionnel, il a propulsé le hip hop galsen hors de nos frontières. Faada Freddy et N’Dongo D deviennent alors des stars planétaires qui représentent la culture sénégalaise autant empreinte des influences traditionnelles africaines que du hip hop et de la soul, aux quatre coins du monde.

Pour la Saint-Valentin tour, Daara J Family vous offre un spectacle unique le 11 février à partir de 22h au Just 4 U.

Info au : 77 248 97 99 / 77 255 87 79

