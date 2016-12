Salon international de la construction, de la finition et de l’infrastructure (Sencon)

Dans un pays comme le Sénégal, où le secteur de la construction est en plein développement l’événement offre d’excellentes occasions d’échanger des idées, nouer de nouveaux contacts et pénétrer de nouveaux marchés. Le parc des expositions, où le salon se déroule est situé près de l’aéroport international de Dakar et de la côte.

En plus de matériaux de construction, machines et outillages au sens strict l’offre comprend également de grands projets d’infrastructure, tels que la construction de routes, ports et ponts ainsi que l’urbanisation. Des conseils techniques, le recyclage et la purification des eaux souterraines seront aussi traités lors de l’exposition.

Environ 120 exposants ainsi que 7000 visiteurs professionnels sont attendus à cette plate-forme d’information et communication importante de l’industrie.

Info au : 33 825 15 12

