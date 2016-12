Salon international des produits alimentaires (Sipal) 2017

Prévu du 22 au 25 mars 2017 au Cices, le Sipal est le salon international pour l’alimentation et emballages, hôtellerie et produits agricoles.

Foire et salon

Principalement dédié aux hommes d’affaires, cet événement vise à créer une plate-forme pour les exposants impliqués dans le secteur agricole, alimentaire et hôtelier, y compris les fournisseurs et techniciens d’entretien, pour présenter leurs produits et services de façon optimale.

L’échange d’expériences et connaissances, ainsi que l’établissement de relations d’affaires sur des nouveaux marchés jouent également un rôle important. La gamme d’exposition couvre entre autres des aliments comme le café, thé, pâtes, biscuits et produits laitiers, machines d’emballage et mobilier pour hôtel.

Info au : 33 825 15 12

/B_documents_decompte>