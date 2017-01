Salon international des professionnels de l’économie numérique (Sipen)

Atelier, formation / Exposition / Foire et salon / Rencontre et débat

Le numérique offre plusieurs potentialités et constitue un levier important de notre politique économique et sociale d’où l’intérêt de créer le salon.

La 2e édition du Sipen sous le thème « Le numérique, vecteur de développement et d’intégration économique et social », s’inscrit dans cette optique visant l’ouverture sur les pays de l’UEMOA, en mettant en synergie les visions et stratégies qui concourent à réduire fortement le gap numérique entre les pays de l’UEMOA et les autres pays.

Le développement du numérique joue un rôle majeur à l’atteinte des objectifs principaux de l’UEMOA que sont le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des états membres et la création d’un marché commun.

Le Sipen Dakar propose des :

expositions

ateliers, panels et conférences plénières

rencontres b2b

visites guidées

Venez découvrir le savoir-faire local et partager vos expériences !

Le Sipen 2017, c’est les 21 et 22 février au King Fahd Palace

