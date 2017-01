Spécialisée dans la production et l’exportation de fruits et légumes, Sanepro existe depuis 1974. Elle mise actuellement sur deux produits phares : la mangue et le haricot vert.

Sanepro est installée à Notto Gouye Diama (région de Thiès), depuis les années 1974. Elle est gérée Sory Ibrahima Sall, fils du créateur de l’entreprise. Avec l’appui et l’encadrement de structures locales et de partenaires ivoiriens, Sanepro réussit son pari dans l’exportation de mangues et de haricots verts, mais aussi de melons et tomates, sur une exploitation de 300 hectares environ.

Certifié Global Gap en 2001, Sanepro exporte vers la France, l’Italie, l’Espagne.

La société emploie cinq permanents, une vingtaine de temporaires et une cinquantaine de saisonniers.

La mangue (Kent)

La mangue Kent, la locomotive de Sanepro, est une variété très prisée pour sa chair douce et ferme, sans fibre, et au goût agréable. De couleur verte, et d’un parfum unique, elle peut devenir orange, voire rouge violacée quand elle est en phase de mûrir. Cette mangue Kent sénégalaise est actuellement bien cotée en Europe.

Le haricot vert

Certifié et reconnu pour sa particularité d’être à la fois riches en fibres alimentaires solubles et insolubles, le haricot vert serait capable de réduire les risques de présenter plus tard une pathologie cardiaque et permet également de réguler la glycémie. Le haricot vert produit et exporté par Sanepro est des plus gustatifs et de bonne qualité.

Contact

Sanepro : Sicap Amitié II, Dakar

Tél. : (221) 77 574 17 98 – (221) 76 669 34 08

seydouibrahimasall gmail.com