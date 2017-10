Les chiffres du tourisme

En 2015, le nombre de touristes dénombrées au niveau de l’aéroport

international Léopold Sédar Senghor (LSS) a été évalué à plus d’un million six cent mille (1 600 000) contre neuf cent quatre vingt quatre mille (984 000) en 2014. Les touristes internationaux représentent 54 % de la demande et s’orientent principalement vers les loisirs et les affaires. Le tourisme d’affaires représente environ 57, 2 % des recettes contre 42,8 % pour les loisirs.

Les Français en représentent 50 %, suivis par les Américains (près de 5 %), les Belges (4 %), les Espagnols et Italiens (3 %).

Entrée des touristes par nationalité à l’aéroport Léopold Sédar Senghor

Alors que la croissance mondiale du tourisme est estimée à près de 5 % par an, celle du Sénégal n’est que de 1,3 % par an depuis 10 ans.

Source : Agence nationale de la statistique et de la démographie et Organisation mondiale du tourisme