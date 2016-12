Senfex, salon international de l’ameublement, du textile et de l’équipement d’intérieur

Basé sur la croissance économique dans le marché africain d’aujourd’hui on vise à introduire des professionnels africains aux producteurs qui exposent à Senfex. Étant donné que les pays d’Afrique de l’Ouest ont une faible capacité de production dans chaque secteur, ils sont un marché très curieux à la recherche de nouveaux producteurs chaque année. On offre aux visiteurs un programme varié et informatif de présentations et spectacles. Pour tous les visiteurs et exposants il y a quelque chose d’intéressant.

Les groupes cibles sont responsables, acheteurs et professionnels tenant un magasin dans le secteur. Senfex aura lieu à Dakar au Cices.

Le Cices est un centre de commerce extérieur composé de plusieurs salles pour des salons professionnels et événements divers. Parking, restaurants et snacks seront disponibles pour les exposants et visiteurs.

