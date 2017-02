Soirée de Saint-Valentin au Terrou-Bi

Célébrez la Saint-Valentin autrement dans ce complexe de luxe qui vous propose un menu exclusif concocté par des chefs très expérimentés.

Les restaurants du Terrou-Bi vous accueillent dans leur cadre somptueux et convivial pour vous offrir un diner en amoureux dont vous vous souviendrez toujours.

Entre « Passion et élégance » de La Terrasse, « Douceur et plaisir » du Grain de sel et « Prestige et saveurs » du restaurant Gastronomique, Le choix est large !

Pour l’occasion, vous pouvez également profiter d’un buffet au bord de la piscine le soir du 14 février.

Info / réservation au : 33 839 90 39

