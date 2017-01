Soirée hip hop au Just 4 U avec Daara J Family

A propos du groupe

Daara J Family, rap et hip-hop est l’un des groupes les plus connus au Sénégal. Composé de deux artistes au talent exceptionnel, il a propulsé le hip hop galsen hors de nos frontières. Faada Freddy et N’Dongo D deviennent alors des stars planétaires qui représentent la culture sénégalaise autant empreinte des influences traditionnelles africaines que du hip hop et de la soul, aux quatre coins du monde.

Info / réservation au : 77 248 97 99 / 77 255 87 79

/B_documents_decompte>