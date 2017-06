Spectacle-débat : Travers et Traversées

Concert, musique / Danse / Rencontre et débat / Théâtre

Travers et Traversées de Marie Lasserre et Thierno Ndiaye. Travers et Traversées de frontières est un spectacle qui connecte sciences humaines (anthropologie) et arts (danses sénégalaises et afro-contemporaines, piano classique, théâtre, chants sénégalais, bongo).