Spectacle « Exil Exit » à l'institut français de Dakar

L’institut français, dans sa programmation de la semaine, a prévu pour vous une soirée théâtre, ces vendredi 13 janvier à Saint-Louis et samedi 14 janvier à 20h30 Dakar. Ne ratez pas ces 2 représentations de la pièce « Exil Exit ».

Monologue théâtral coup de poing poétique.

Texte édité à l’Harmattan

Au milieu d’un cercle, une chaise. Puis un homme. Un homme qui raconte son histoire, et celle d’Abdou, qui joue sa vie contre des souvenirs de frontières, de cartes IGN, de papiers, de droit de circuler, d’une rencontre, d’une guitare, de 480 œufs cassés, de voisins trop voisins et d’une mobylette pourrie, une histoire sur l’absurdité et la poésie du monde.

Une histoire ordinaire… qui finit mal, évidemment. Un spectacle qui permet de parler des regards qu’une culture porte sur l’autre, des fantasmes et des rêves que l’on projette quand on part ailleurs...

Mise en scène : Fargass Assande

Écriture & jeu : Emmanuel Lambert

/B_documents_decompte>