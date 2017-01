Sport : 5e challenge « A sport a day keeps the doctor away »

Loisirs et sport

Dans le cadre de la prévention des maladies non transmissibles (diabète, obésité, hypertension artérielle) nous avons lancé le challenge « A sport a day keeps the doctor away ». Il consiste à faire la promotion de la pratique sportive régulière en faisant découvrir chaque semaine un sport différent pendant une année, soit 52 activités à mener tous les dimanches.