Sunu expo 3 : exposition de photographie « Sénégal en images »

Programme

Vendredi 17 novembre : conférence de presse - buffet – vernissage - 17h30

Samedi 18 novembre : conférence, Métier de la photo (Djibril Sy, Ousmane Dago) - 15h

Dimanche 19 novembre : début concours photo « smartphone only » - 10h

Lundi 20 novembre : visite - 09h

Mardi 21 novembre : visite pédagogique - 09h

Mercredi 22 novembre : atelier des écoles - 09h

Jeudi 23 novembre : visite - 09h

Vendredi 24 novembre : after work rencontre entre les entreprises et les professionnels de l’images - 18h

Samedi 25 novembre : présentation et critique de portfolio - suite concours Smartphone - 10h

Dimanche 26 novembre : atelier junior - shooting gratuit - 10h

Lundi 27 novembre : visite - 09h

Mardi 28 novembre : visite - 09h

Mercredi 29 novembre : atelier vidéo (timelapse et hyperlapse) - 10h

Jeudi 30 novembre : visite - 09h

Vendredi 1er décembre : soirée clôture (spectacle, musique, slam, danse, humour …) - 21h

Dimanche 2 dcembre : fin

