SwisSeneGambia Tour 3 : plusieurs DJ’s se retrouvent à L’Annexe Club

L’équipe composée de plusieurs DJs de tous horizons ; la Suisse, le Sénégal et la Gambie.

Leurs combinaisons musicales et l’expérience internationale depuis plus de 2 décennies dans les domaines du reggae et de dancehall vous ferons bouger jusqu’à l’aube sur les sons reggae, roots, dancehall & hip-hop pour les massives.

Ils vous apporteront de nouvelles surprises ainsi que des invités spéciaux comme Lixen Khan, Princess Menen, Praisy, Makka D Don & Nyamalaka, Exodus Sound System (Gambie) et Ras Narone, Dread Vivas, Ka-Ras Zik, Peeya Fyah, Eyti Roots, Fada Flow, I Jawal, Youthman, Ras Naroun, Selecta Zeezah, Dj Momo, Zoom Sen & Mensah Julio (Sénégal) !

Entrée : 5000 fcfa

