Tambacounda : les acteurs culturels à l’école de l’élaboration de projets culturels

Art et culture

Ils sont 25 acteurs culturels de la région choisis pour participer à la session de formation sur l’élaboration de projets culturels, sous l’initiative du Centre culturel régional de Tambacounda en collaboration avec l’ONG le Korsa.

M. Abdourahmane Diallo, Directeur du centre culturel régional de Tambacounda, a dit sa satisfaction d’offrir cette opportunité aux jeunes de sa localités. Tout en espérant que d’autres sessions de formation vont suivre pour outiller davantage les acteurs culturels au niveau local.

Charles Claron et Daniel Rubio, membres de Village Swaraj, une association française qui s’active dans le développement de compétences des acteurs pour l’élaboration de projets, sont les formateurs. « Il s’agira de partager avec vous sur nos expériences vécues dans l’organisation d’événements culturels. Ça sera trois jours de théorie, et on mettra en pratique ce qui a été appris », ont déclaré les deux formateurs aux participants.

Pour les participants, ils espèrent que cet atelier leur permettra de réaliser leurs projets et les attestations de participation remises à la fin de la formation être un sesame pour percer dans l’activité.

Cerise sur le gâteau, les participants pourront mettre en pratique les cours appris en organisant eux-mêmes, le 04 novembre prochain, un mini événement culturel dénommé Anna Festival. Ils profiteront de l’occasion pour rendre hommage à Saliou Diop, artiste-plasticien et directeur de Bankuba Art de Tambacounda, un atelier d’art plastique qui travaille à partir de matériaux de récupération. Des concerts de rap, de la peinture, des prestations de slam, de poésie, de musique traditionnelle et moderne, des sessions de formation en art plastique seront organisés à Bankuba Art.