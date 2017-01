Tennis : grand tournoi mixte open au Clos Normand

Le Clos Normand a le plaisir de vous inviter à participer à son grand tournoi de tennis mixte open dont les finales et les remises de prix sont prévues en matinée, au cours de la journée famille du dimanche 26 mars 2017 pendant le week-end du marché des saveurs et des senteurs.

Joueuses et joueurs confirmés ou débutants n’hésitez pas à vous inscrire à cette manifestation dont l’état d’esprit sera celui du Clos Normand : sportif, amical et convivial.

La date limite d’inscription est fixée au jeudi 2 février 2017. Ne perdez pas de temps pour vous inscrire car le nombre de joueurs participant est limité à 20 avec priorité aux membres de l’amicale de Normandie.

Les joueuses et joueurs seront répartis en poules de 4 ou 5 joueurs en fonction du nombre d’inscrits. L’objectif des matchs de poule sera pour chacun d’obtenir le meilleur classement possible au sein de sa poule. Cependant tous les joueurs seront retenus pour un second tour éliminatoire joué en deux tableaux distincts.

C’est le nombre de jeux marqués au cours des différents matchs de poule qui déterminera le classement permettant la qualification dans les deux tableaux du second tour.

Les deux meilleurs joueurs de chaque poule seront qualifiés pour le tableau 1. Tous les autres joueurs seront inscrits au tableau 2.

Tous les matchs auront lieu en deux sets (manches) gagnants.

Ils seront arbitrés par Henri, les balles ramassées par Emmanuel. Pour chaque match, le gagnant donnera 1000fcfa à Emmanuel et le perdant 1500fcfa à Henri qui inscrira les scores sur le tableau dès la fin de la partie en présence des deux adversaires.

La participation à ce tournoi est fixée à 3000fcfa pour les membres de l’amicale de Normandie et à 8000fcfa pour les non membres. La somme recueillie servira à l’achat des récompenses distribuées aux deux finalistes de chaque tableau. L’inscription sur le tableau d’affichage se fait juste après le règlement de la participation (contre reçu) auprès du Bar !

Les matchs pourront commencer dès l’affichage des poules prévu le samedi 4 février. Ces matchs de poule devront avoir tous été joués au plus tard le samedi 4 mars.

Chaque joueur recevra par mèl une copie du tableau des poules. C’est là que nous vous demanderons de vous impliquer sportivement en prenant l’initiative de contacter vos adversaires sans délai afin de vous entendre sur un créneau et de réserver le cours en téléphonant au Bar du Clos (33 825 91 03). (Deux réservations par semaine maximum, les réservations pour le tournoi sont prioritaires sur le tableau d’affichage).

L’expérience nous conduit à vous demander de respecter les règles suivantes :

Chaque joueur devra présenter une boîte de quatre balles neuves en début de tournoi, les balles n’étant pas fournies par le Clos Normand.

En cas de retard, il faut prévenir votre adversaire ! Tout retard non annoncé supérieur à 30 minutes entraînera le forfait du joueur retardataire. Le score du joueur présent sur le court sera noté (6/0 6/0) en sa faveur.

En cas d’empêchement, la date d’un match peut être reportée à l’initiative d’un joueur 48h avant la date initialement convenue. Ce dernier

se charge alors d’entrer en contact avec son adversaire pour trouver un nouveau créneau,

réserve ce créneau auprès du Bar du Clos.

Ce tournoi est une autre façon de faire vivre notre Clos Normand, nous espérons qu’il sera l’occasion de bons moments sportifs partagés entre joueurs n’ayant pas l’habitude de se rencontrer et de brassages intergénérationnels. Nous vous remercions en y participant, de contribuer à mettre en pratique la saine ambiance familiale à laquelle nous sommes tous très attachés au Clos Normand.

