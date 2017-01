Thaïs Diarra en live au Goethe institut

Thaïs Diarra née à Bienne (Suisse), entreprend en 2002 un retour aux sources et part vivre en Afrique. Elle rencontre au Sénégal le rappeur Didier Awadi et, en 2004, elle est accueillie au sein du PBS Radikal. En 2005, sa rencontre avec le musicien-arrangeur suisse, Fred Hirschy (Tumi Molekane, Fredy Massamba), aboutit à un premier album solo métissé, afrosoul. 2015 marque l’année de son deuxième album avec une orientation plus reggae. Thaïs Diarra dédie cet album à toutes ces femmes ambitieuses qui se battent chaque jour pour le respect et l’égalité, particulièrement en Afrique.

Thaïs Diarra vous donne rendez-vous le vendredi 17 février à 19h30 au Goethe institut pour une nouvelle édition du programme musical « Music & More ».

Entrée libre

Info au : (+221) 33 889 88 80

Email : nfo dakar.goethe.org

