« The Warriors », une exposition de Kathleen Hearn

L’exposition « The Warriors » met en lumière le groupe de danse New Black Scorpion (NBS) Crew et le groupe Inline Skate Kronic Roller, deux groupes très remarqués sur les quais de Saint-Louis. Dans leurs performances, les deux groupes mélangent des éléments de la culture locale et de la culture importée pour créer une identité hybride qui est typiquement saint-louisienne.

Kathleen Hearn est une artiste canadienne travaillant dans la vidéo, la photographie et la performance. Son travail tourne autour d’histoires de place, mettant souvent l’accent sur la culture de la jeunesse, les médias, les portraits et le paysage. A travers ses œuvres cinématographiques et photographiques, Kathleen Hearn explore la relation entre fiction et documentaire en mettant l’accent sur les gestes naturels. Ce projet a été rendu possible grâce à la résidence qu’elle a effectuée à la maison Waaw, à Saint-Louis.

/B_documents_decompte>