Une carte touristique du Sine Saloum distribuée gratuitement

Pratique pour les voyageurs et touristes qui veulent découvrir la région, le plan du Saloum permet de se repérer facilement et donne des informations sur les principaux lieux à découvrir. Format ouvert : 66 x 48 cm.

> Téléchargez le plan ici

Vous désirez participer à sa distribution, contactez-nous.

D’autres cartes et plans sont en préparation (Saint-Louis et la région du fleuve, petite côte, Casamance, et Sénégal Oriental) et seront distribué au cours de l’année 2018, ainsi que bien sûr la deuxième édition du plan de Dakar.