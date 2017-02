Wari rachète Tigo

La nouvelle est tombée ce mardi 7 février. Le groupe Millicom a signé un accord avec le groupe Wari portant sur la cession de Tigo Sénégal. Dès que les réglages de la licence par l’Etat seront effectués, on pourra parler d’un opérateur de téléphonie local.

Wari est une plateforme digitale de services financiers, leader au Sénégal, présente dans 60 pays. Elle fournit des services à plus de 200 millions de clients à travers son réseau. Wari est en partenariat avec 154 banques et institutions financières.

Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.

Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine.

Kabirou Mbodje PDG de Wari souligne que « cette acquisition est un pas décisif dans la stratégie du Groupe Wari de créer une réelle valeur ajoutée sociale pour les populations sénégalaises et africaines. Nous restons convaincus que ce sont des initiatives privées africaines, comme celle que nous venons de sceller, alliées au soutien inconditionnel du service public et de toutes les populations, qui permettront les avancées majeures dans nos économies et l’essor du continent africain. Notre volonté est de mettre en commun les énergies et l’expertise de nos équipes et deux Groupes et de créer une Communauté Wari afin d’offrir aux consommateurs les meilleurs services, toujours moins chers et une plus grande proximité. Ce nouvel ensemble composé de Wari et Tigo, est au service des populations. Il appartient à tous les sénégalais parce que créé par Wari, un Groupe international, né au Sénégal. »

Malgré ce changement de propriétaire, les clients Tigo continueront à bénéficier de leurs produits et services, ainsi que de l’accompagnement de son service client et de son réseau de vente.

Cette synergie entre Tigo et Wari donnera naissance à un opérateur global plus fort qui apportera encore plus d’innovations et de services intégrés pour la plus grande satisfaction des populations vivant au Sénégal.