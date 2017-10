Y’en marre donne une conférence publique à Raw Material Company

Rencontre et débat

La foire aux problèmes qui est un cadre de rencontre et d’expression des problèmes et des solutions vécues, à travers des stands aménagés selon la thématique.

L’Urban guerilla poetry, une forme de sensibilisation par le rap ou le slam à travers les rues de la ville.

Y en a marre en Afrique, qui consiste à explorer la manière dont le mouvement a favorisé l’émergence d’associations citoyennes en Afrique à l’image du Balai citoyen, Filimbi Lucha Iyina, Wake up Madagascar et Jeunes et forts.

Plus d’informations sur le mouvement ici : http://leyenamarriste.org/presentation/historique/

/B_documents_decompte>