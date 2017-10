Sénégal : un réseau routier presque parfait

Les infrastructures routières sont la base du développement, de la circulation des marchandises et des personnes. Aujourd’hui l’ensemble du réseau routier au Sénégal est presque parfait.

Il n’y a pas encore si longtemps sortir de Dakar et emprunter certains axes relevait d’une grande aventure. Beaucoup de travaux de remise en état et la réalisation de nouvelles routes ont été entrepris depuis une dizaine d’année maintenant. La plupart sont enfin prêtes et permettent de faire le tour du Sénégal à bord d’une petite berline.

forêt de rôniers-Samba Dia-Sénégal

Les routes que l’on n’attendait plus

Plus de 10 ans que cette route était à l’abandon ! En Casamance, l’axe Kolda-Ziguinchor par Tanaf, long de 185 Km est maintenant praticable en moins de 3 H. C’est une belle région qui sort de son enclavement.

L’entrée du Saloum par Joal est maintenant faisable par route goudronnée, l’axe Joal-Samba Dia- Djiffer et Samba Dia-Fimela c’est du billard.

Route entre Kolda et Ziguinchor- Sénégal

La route des Niayes est désormais prolongé entre Mboro- Lompoul – Gandiol. C’est une belle route vallonnée. Voici un nouvel itinéraire pour monter dans le nord.

L’axe Fatick-Kaolack est de nouveau carrossé. L’axe Kaolack-Tamba encore correcte mais pour combien de temps ? Cette nationale qui coupe le Sénégal d’est en ouest est empruntée chaque jour par environ 450 gros porteurs malien qui participent gravement à la détérioration de la route.

camions maliens sur la route de Tamba-Sénégal

Les derniers 60 Km de la peur

Il reste quelques 60 Km de la national 7 ente Tambacounda et Kedougou à livrer, la partie qui traverse le parc du Niokolo est actuellement digne d’un parcourt de motocross, elle est actuellement en travaux est devrait être livrée courant 2018 (inchallah).

route entre Kedougou et Tamba- sénégal

Vous pouvez maintenant partir à la découverte de tout le Sénégal. Et si c’est pour vous une première de rouler au Sénégal, nous vous conseillons de prendre connaissance du code de la route en vigueur dans notre pays.

un code de la route un peu particulier- Sénégal